Подозреваемые в похищении детей отрицают предварительный сговор

В Самаре начали рассматривать громкое дело о похищениях детей: одно из них провалилось благодаря бдительному воспитателю, второе удалось, но привело участников преступления на скамью подсудимых.

Напомним, 24 января 2018 г. стало известно о похищении четырехлетнего Тимура в Кинеле. Мать ребенка работала в банке, у нее потребовали 2 млн рублей.

"Ребенка оставили в одном из подъездов многоквартирного дома на ул. Ташкентской, там его нашли жильцы и вызвали полицию, — рассказал прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Иван Толмосов. — В тот же день мама ребенка оставила 200 тыс. руб. в указанном ей месте. С деньгами была задержана одна из подсудимых".

Вскоре следователи раскрутили всю цепочку: план похищения детей, по их мнению, разработал Руслан Бакиев, который уже отбывает наказание за организацию убийства кассира ГУ МЧС Ольги Рузовой в 2009 году. Следователи считают, что Бакиев по соцсетям он узнавал всю необходимую информацию, передавал ее сообщнице — Екатерине Косаревой. Первая проба сил оказалась неудачной: воспитатель детсада в Тольятти не отдала полуторагодовалого малыша неизвестной ей "родственнице", а перезвонила родителям.

Второй раз все прошло гладко: двое детей вышли из подъезда одни, мальчика запихали в машину и быстро уехали, пока из дома не вышла его мама.

В зависимости от роли каждого, обвинение подсудимым предъявлено по самым разным статьям. Плюс к похищению детей добавились "военные эпизоды": один из предполагаемых участников первых двух преступлений (Роман Толмачев) обвиняется в краже и хранении гранат вместе со своим сослуживцем Амиром Абдурахмановым.

Из-за последних преступлений в обстоятельствах этого дела разбирается Приволжский окружной военный суд.

Вину почти все подсудимые признали частично: они отрицают предварительный сговор.

"Я не знал о похищении ребенка, денег никаких за участие в этом не получал", — заявил Рамази Нагиев.

"Да, предварительного сговора не было, — повторил за ним Иван Фролов. — Но я виноват в том, что не воспринял всерьез слова Екатерины о похищении ребенка и помог ей".

Предполагаемый организатор операции, Руслан Бакиев отметил, что не видел обвинительного заключения в полном объеме, а потому не владеет полной картиной. Он также заявлял отвод судье и после многочисленных замечаний был удален из зала судебного заседания.