В Самаре впервые пройдет лекторий, посвященный проблемам транспорта

В субботу, 13 апреля, в самарском баре "Ленинград" пройдет фестиваль "Самара. Транспорт, удобный для жизни" (18+). Он станет первым самарским публичным лекторием, посвященным проблемам транспорта.

Темами лекций станут транспортная стратегия, "умные города", маршрутная сеть общественного транспорта, современный подвижной состав, пригородный железнодорожный транспорт для агломераций и транспортно-пересадочные узлы. Лекторий пройдет с 14:00 до 18:00, вход свободный.

Программа лектория:

14:00 "Транспортная стратегия Москвы — что получилось, что нет?" Игорь Довженко, менеджер по контролю внедрения транспортной стратегии (экс-департамент транспорта Москвы/Сбербанк).

14:30 "Умные города России: станет ли Самара одним из них?" Олег Добронравов, руководитель направления транспортных проектов (разработчик и интегратор ПО в сфере ИТС "Городские технологии").

15:00 "Новая маршрутная сеть Москвы — столичная прихоть или пример для подражания?"

Илья Петушков, менеджер проекта "Магистраль" (ex-MobilityInChain, консалтинг в сфере транспорта).

Илья Петушков, менеджер проекта "Магистраль" (ex-MobilityInChain, консалтинг в сфере транспорта). 15:30 "Вагоны нового поколения в Московском метро — как бороться за комфорт пассажира?" Сергей Медведев, руководитель проекта по обновлению подвижного состава Московского метрополитена (департамент транспорта Москвы).

16:30 "МЦД: Развитие сервиса на существующих железных дорогах — скрытый потенциал развития агломераций" Виктор Кальщиков, эксперт проекта МЦД (департамент транспорта Москвы).

17:00 "Фантастические транспортно-пересадочные узлы — и где они обитают?" Артемий Ярчевский, Руководитель направления развития ТПУ (департамент транспорта Москвы).

17:30 Панельная дискуссия "Транспортная система Самары: пациент скорее жив?"

После лекционной части в 19:00 слушателей пригласят в бар "Вечно молодой" на концерт группы "Громыка" (18+) в поддержку фестиваля "Том Сойер Фест". Билет стоит 700 руб. в предпродаже и 800 в день концерта.