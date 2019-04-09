Мать погибшей роженицы подала иск к Самарскому кардиодиспансеру

Мать Марины Ч., погибшей во время родов в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере, Светлана Зотова заявила к медучреждению гражданский иск. Дело о возмещении вреда, причиненного ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей врачом Василием Мартыновым будет рассматривать Железнодорожный районный суд Самары. Медик привлечен к делу как третье лицо.

Напомним, в феврале 2016 г. 27-летняя Мария Ч. во время родов впала в кому и через полтора месяца скончалась, не приходя в сознание. Как было установлено на следствии, причиной трагедии стали действия реаниматолога-анестезиолога, который длительное время не мог ввести пациентке эндотрахеальную трубку, и в результате наступила смерть головного мозга из-за кислородного голодания.

Следствие длилось так долго, что прошли сроки привлечения врача к уголовной ответственности. Мартынов согласился с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям.

"В состоянии комы моя дочка находилась 48 дней, — пишет в исковом заявлении потерпевшая. — О том, что она обречена, я узнала 26 февраля, когда вышла из первой клинической детской на руках с новорожденной внучкой, мне сказали, что шансов нет. Но каждый вечер я уходила к дочери мыла ее, ухаживала за ней и приходила домой часов в 7 утра, понимая, что она фактически уже умерла".

"То, что виновный не понес никакого наказания, увеличивает нравственные страдания моей доверительницы, — считает адвокат Андрей Карномазов. — Врач Мартынов никак не ответил по закону за причиненное этой семье бесконечное горе. Цели уголовного преследования в виде восстановления справедливости оказались не достигнутыми из-за волокиты следственных органов".

В связи с этим Зотова просит суд взыскать с ответчика материальные затраты, а также компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.