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Общество

В Самарской области идет набор добровольцев для участия в мероприятиях 9 мая

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе стартовал набор волонтеров для помощи в организации мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. В этом году более 400 добровольцев станут соорганизаторами праздничных мероприятий в Самаре — парада Победы и шествия Бессмертного полка.

 

"Волонтеры будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня Победы, а также сопровождать ветеранов на приемы, концерты и встречи", — отметил региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Самарской области Сергей Андриянов.

Набор и обучение волонтеров проходит при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской области.

Напомним, 9 мая 2015 года добровольцы по всей стране впервые массово присоединились к организации Дня Победы. С тех пор участие волонтеров в мероприятиях 9 мая стало традиционным.

Для того чтобы стать Волонтером Победы, необходимо до 15 апреля 2019 года:

  • Зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф;
  • Выбрать в личном кабинете мероприятие "Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия "Бессмертный Полк" 2019;
  • Пройти конкурсный отбор и собеседование;
  • Пройти обучение по своей функциональной позиции;
  • После заполнения анкеты с волонтером связываются координаторы выбранных направлений.
Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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