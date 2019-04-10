В Новокуйбышевске будут судить группу наркосбытчиков

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование по уголовному делу в отношении восьми членов организованной преступной группы, совершивших более 11 эпизодов особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой 1,5 кг. Всего членами организованной преступной группы, было легализовано более 5 млн руб., полученных от незаконного сбыта наркотиков.

Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что в период с мая 2015 г. по июнь 2016 г. двое уроженцев Свердловской области распространяли наркотики на территории Самарской области через Интернет. В период с июня 2016 г. по апрель 2017 г., мужчины вовлеки в организованную преступную группу шесть человек.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что участники организованной преступной группы осуществляли незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Новокуйбышевска и Чапаевска способом, исключающим визуальный контакт как между участниками преступной группы, так и покупателями, путем помещения наркотиков в специально оборудованные тайники.

Денежные расчеты участниками группы производились с использованием многочисленных "электронных кошельков" и банковских счетов, служивших для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. Однако меры конспирации не помогли избежать уголовной ответственности.

В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размере", "легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере, организованной группой". Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.