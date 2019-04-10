Сотрудники "РКС-Самара" проводят индивидуальную работу с проблемными должниками

На сегодняшний день платежная дисциплина абонентов "РКС-Самара" по оценкам специалистов достигла удовлетворительного уровня. Большинство понимает необходимость своевременной оплаты и производят ее. Однако есть немало абонентов, кто совсем не оплачивает водоснабжение и водоотведение, кто накопил огромные суммы долга. Например, 100 жителей многоквартирных домов с наибольшей суммой долга не оплатили за потребленные услуги в общей сложности 11 290 472 рубля.

Как правило, это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, или те, кто не заплатили 1-2 раза, а в результате накопили огромный долг, от которого сами же начали прятаться, делать вид, что проблемы не существует. Перед законом все равны, и каждому из этих абонентов рано или поздно придется расплачиваться по судебному решению: списанием долгов с карты, арестом и продажей имущества, переселением в меньшее жилье.

Чтобы этого не случилось, в "РКС-Самара" уже три года работает комитет по дебиторской задолженности, на заседания которого приглашаются или могут прийти сами должники, имеющие желание решить свою проблему. Здесь внимательно выслушивают людей и вместе ищут выход. А ситуации бывают самые разные: отсутствие документов и приборов учета, по которым можно снизить начисления, сложные взаимоотношения с соседями или членами семьи, длительное непроживание по адресу начисления. Разговор бывает длительный и, главное, откровенный.

В результате каждый, кто хочет стать добросовестным абонентом, получает практические советы и рассрочку, необходимую для того, чтобы справиться с накопившимися долгами. Для "РКС-Самара" он перестает быть должником, становится абонентом, выполняющим свои обязательства по оплате услуг. За три года работы комиссия выслушала 258 человек с суммой долга 7 471 228 рублей. Оплата поступила на сумму 4 664 559 рублей, на остальные суммы предоставлена рассрочка в среднем на полгода.

Всех, кто хочет стать добросовестным абонентом, "РКС-Самара" приглашает каждый вторник и четверг к 9.00 в офис компании на Луначарского, 56.