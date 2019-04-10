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Суды Происшествия

В Самаре осужден командир, "воспитывавший" подчиненного кулаками

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный командиру орудия противотанкового артиллерийского взвода одной из местных воинских частей Е.Москалеву. Его признали виновным в четырех фактах превышения должностных полномочий (п."а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

На суде потерпевший рассказал, что ночью был в суточном наряде по КПП, когда командир Москалев выразил недовольство тем, что он часто заходил в помещение погреться и не реагировал на его замечания. За это командир около семи раз ударил подчиненного кулаками в грудь и плечо. А вечером в казарме Москалев семь раз ударил того же солдата кулаками в живот и плечи за то, что тот, будучи дневальным, якобы недостаточно хорошо навел порядок в подразделении. Затем у спортивного уголка в казарме Москалеву не понравилось поведение подчиненного, и он несколько раз ударил его кулаками в спину и грудь. А однажды утром на плацу воинской части Москалев ударил его кулаком в спину за то, что тот поправлял обмундирование и вертелся в строю.

Потерпевший сказал, что, применяя насилие, командир каждый раз причинял ему физическую боль и нравственные страдания.

Москалев, в свою очередь, вину в превышении должностных полномочий признал полностью, но при этом пояснил, что, являясь командиром орудия, применял насилие за упущения по службе и пытался добиться от солдата дисциплинированности и выполнения его распоряжений.

Свидетели подтвердили, что Москалев бил потерпевшего.

Суд учел данные о личности обвиняемого, в частности, что вину он признал, в содеянном раскаялся, принес потерпевшему извинения, добровольно возместил моральный вред. Также суд принял во внимание мнение пострадавшего, который просил строго не наказывать командира. В итоге Москалева приговорили к двум годам условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком.

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