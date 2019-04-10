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Суды Происшествия

Новокуйбышевского студента осудили за кражу с банковской карты у нового знакомого

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске городской суд вынес приговор 19-летнему уже судимому за кражи и грабеж студенту Новокуйбышевского нефтехимического колледжа. Его обвиняли в краже с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вечером 17 мая 2018 г. студент познакомился с мужчиной. Новые знакомые выпили в подъезде. После этого мужчина уснул, а студент забрал у него из кармана кошелек с банковской картой, на которой были 163 тыс. рублей. Похититель снял с карты часть денег в банкомате, а остальное перевел на банковскую карту знакомой.

В суде парень полностью признал вину. Суд назначил ему год и 10 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору он получил два года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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