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ЖКХ и благоустройство Общество

В Зубчаниновке подтопило мосты и дома

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители Зубчаниновки пожаловались властям на смытые мосты через р. Орловку, с приходом весны часть домов в поселке затопило, сообщает trkterra.ru

"Пожалуйста, помогите решить проблему со смытыми мостами в Зубчаниновке! Даже дома были подтоплены. Необходимо закрыть коллекторы, сбрасывающие отходы в р. Орловка и заново построить мосты", — считает местный житель Дмитрий Кувшинников. В частности, проблемы возникли на улицах Воровского и Аэрофлотской, где мосты ушли под воду. 

Некоторые местные жители уверены, что всему виной заваленный мусором и различной рухлядью овраг, где течет вода. Они жалуются, что часто ощущается неприятный запах. 

Чиновники парировали, что в прошлом году русло р. Орловки приводили в порядок и напомнили, что оттуда вытащили множество старых дверей, заборов, мешков с бытовом мусором. В итоге территорию обещали осмотреть и решить, какие меры необходимы.

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