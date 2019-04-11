В Зубчаниновке подтопило мосты и дома

Жители Зубчаниновки пожаловались властям на смытые мосты через р. Орловку, с приходом весны часть домов в поселке затопило, сообщает trkterra.ru.

"Пожалуйста, помогите решить проблему со смытыми мостами в Зубчаниновке! Даже дома были подтоплены. Необходимо закрыть коллекторы, сбрасывающие отходы в р. Орловка и заново построить мосты", — считает местный житель Дмитрий Кувшинников. В частности, проблемы возникли на улицах Воровского и Аэрофлотской, где мосты ушли под воду.

Некоторые местные жители уверены, что всему виной заваленный мусором и различной рухлядью овраг, где течет вода. Они жалуются, что часто ощущается неприятный запах.

Чиновники парировали, что в прошлом году русло р. Орловки приводили в порядок и напомнили, что оттуда вытащили множество старых дверей, заборов, мешков с бытовом мусором. В итоге территорию обещали осмотреть и решить, какие меры необходимы.