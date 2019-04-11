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Архитектура Культура

Депутатов возмутили кондиционеры на здании администрации Самары

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 апреля, на заседании комитета по культуре в Самарской губернской думе депутаты подняли тему о том, что до сих пор не убраны кондиционеры с фасадов зданий на центральных улицах. Хотя год назад эта проблема уже активно обсуждалась на комитете, и прокуратура взяла на себя обязательства провести проверку.

"Администрация Самары — центральное здание города, а кондиционеры как висели там на фасаде, так и висят, — был возмущен председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политики губдумы Александр Милеев. — О чем мы говорим? Администрация города не исполняет закон. Обещали заложить средства в бюджет и убрать кондиционеры — не убрали. Когда в кабинете первого заместителя висит кондиционер, который располагается на фасаде здания на Льва Толстого — о какой культуре мы говорим?"

Депутат призвал прокуратуру заняться этим вопросом и ответить, что сделано в этом направлении за последний год и кто понес наказание.

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