Экс-руководителя железнодорожного предприятия оштрафовали за 40 эпизодов подкупа

В Сызрани бывшего руководителя предприятия железнодорожного транспорта оштрафовали на 300 тыс. руб. за получение незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Бывшего заместителя технического директора ООО "ВТГ" обвиняли в 40 эпизодах коммерческого подкупа. Его уголовное дело рассматривал Сызранский городской суд. По версии правоохранителей, он в 2015–2017 гг. неоднократно получал деньги от представителя ООО "Техсервис". Платила фирма за содействие в незаконном приобретении деталей железнодорожных вагонов, оставшихся после ремонта. На стадии расследования подозреваемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Поэтому суд применил меру уголовно-правового характера — судебный штраф 300 тыс. рублей.