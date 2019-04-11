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Экс-руководителя железнодорожного предприятия оштрафовали за 40 эпизодов подкупа

СЫЗРАНЬ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани бывшего руководителя предприятия железнодорожного транспорта оштрафовали на 300 тыс. руб. за получение незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Бывшего заместителя технического директора ООО "ВТГ" обвиняли в 40 эпизодах коммерческого подкупа. Его уголовное дело рассматривал Сызранский городской суд.

По версии правоохранителей, он в 2015–2017 гг. неоднократно получал деньги от представителя ООО "Техсервис". Платила фирма за содействие в незаконном приобретении деталей железнодорожных вагонов, оставшихся после ремонта.

На стадии расследования подозреваемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Поэтому суд применил меру уголовно-правового характера — судебный штраф 300 тыс. рублей.

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