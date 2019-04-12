Владелец агентства недвижимости из Октябрьска получил условный срок за мошенничество

Владелец агентства недвижимости из Октябрьска Владимир Яцкий получил условный срок за мошенничество. Приговор был вынесен городским судом 9 апреля.

Как сообщает прокуратура Октябрьска, в сентябре 2017 г. к риелтору обратился мужчина, который хотел продать квартиру и на вырученные деньги купить дом.

В том же месяце был составлен договор купли-продажи квартиры. Вырученные деньги Яцкий, по версии следствия, вложил в свой бизнес. А в декабре 2017 г. риелтор составил фиктивный договор купли-продажи, якобы подтверждающий приобретение в собственность клиента жилого дома.

Затем несколько месяцев Яцкий, как посчитали правоохранители, сознательно вводил в заблуждение клиента, уверяя его, что собственник дома находится не в городе и поэтому заключить договор нет возможности.

Сумма ущерба оценивается в 520 тыс. рублей.

Яцкий во время следствия отрицал свою вину, однако на суде признал ее полностью и частично возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с таким же испытательным сроком и обязал в течение шести месяцев выплатить потерпевшему оставшуюся сумму причиненного ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.