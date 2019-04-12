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Футбол Спорт

"Крылья Советов" впервые за шесть лет одержали победу над "Рубином"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 13761 зрителей, с минимальным счетом обыграли казанский "Рубин" — 1:0.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Единственный гол забил Антон Зиньковский. На 56-й минуте 70-й номер самарцев нанес удар в дальний угол с 25 метров. Этот забитый мяч стал первым для молодого полузащитника в футболке "Крыльев".

Сегодняшняя победа стала для "Крыльев" первой над "Рубином" за последние шесть лет. Последний раз самарцы обыгрывали команду из Казани на "Металлурге" 19 мая 2013 года (3:1).

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 20 апреля в Москве против "Динамо". Начало встречи — в 17:30 по самарскому времени.

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