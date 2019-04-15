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Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в матче 23-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" повредил мышцу задней поверхности бедра, ему предстоит пройти МРТ, заявил РИА Новости директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Напомним, встреча, состоявшаяся 12 апреля в Самаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Самедов покинул поле в конце первого тайма.

"У нас перед игрой были большие потери — из-за повреждений не смогли помочь команде Жано (Ананидзе), Антон (Паул-Виорел), а в первом тайме (Александр) Самедов получил травму, дернул мышцу задней поверхности бедра. Ему надо будет пройти МРТ, пока рано говорить о сроках восстановления. Для нас это креативные футболисты, которые могли взломать оборону "Рубина", — сказал Шикунов по телефону.

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