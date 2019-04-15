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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Tele2 любят фантазировать

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 выяснил, что читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярными книжными жанрами оказались фантастика и фэнтези, а самыми читаемыми онлайн-изданиями — журналы Maxim и Cosmopolitan. На конец марта 2019 года число пользователей портала "Tele2 Книги" увеличилось на 116% год к году.

Tele2 проанализировала работу популярного сервиса "Tele2 Книги" в первом квартале 2019 года. Самыми активными его пользователями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска — они составляют 23% общего числа аудитории.

Количество подписчиков портала на конец марта 2019 года увеличилось более чем в 2 раза год к году. Число доступных по подписке книг на сайте возросло на 65% год к году и сейчас составляет сейчас более 100 000 наименований. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классику и нон-фикшн, бизнес-литературу и автобиографии, книги по психологии и мотивации, справочники по истории искусств и многое другое.

Tele2 составила рейтинг литературных жанров, наиболее популярных среди пользователей сервиса. Ими стали фантастика, фэнтези и книги по саморазвитию. Лидеры в категории художественной литературы — "Инферно" Дэна Брауна, "Пещера" Джеймса Роллинса и сборник "Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018". Рейтинг научно-популярной литературы возглавляют "Живи легко" Эндрю Мэтьюза и "Тренировка мозга для генерации золотых идей" Валентина Штерна. В среднем активный пользователь портала читает 400 страниц в месяц.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения "Tele2 Журналы" в первом квартале 2019 года. Большинство пользователей сервиса из Москвы, Самары и Иркутска — на эти регионы приходится 20% клиентов.

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно более 4 000 выпусков журналов и более 44 000 статей, включая архивные. Один пользователь в среднем читает 3,5 статьи и 1,5 журнала в месяц.

Наибольшую популярность завоевали женские и мужские журналы — их выбирают 20% и 16% пользователей соответственно. Третье место рейтинга делят издания о технологиях и журналы категории "Бизнес и общество" — им отдают предпочтение по 10% пользователей. Издания раздела "Стиль жизни" замыкают топ-5 популярных категорий сервиса — на них приходится 8% пользователей. Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, Cosmopolitan, Playboy, Forbes и "Популярная механика".

Большинство пользователей сервиса читают статьи на сайте — 74%. Из них 78% читают журналы в мобильной версии сайта, 18% — с компьютера, а 4% — с планшета. Приложением пользуются 26% клиентов. При этом iOS стала более популярной операционной системой: на нее приходится 58% против 42% у Android.

На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи — добавлять в папку "Избранное" или загружать на смартфон.

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