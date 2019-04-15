Суд вернул в прокуратуру дело о покушении на авторитетного тольяттинца

Судья Самарского областного суда Александр Павлов вернул в прокуратуру дело по обвинению Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова в ряде преступлений, в том числе в покушении на убийство Владимира Сафронова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, авторитетный тольяттинский бизнесмен Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Автозаводском районе. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. При осмотре машины были обнаружены два обгоревших пистолета с глушителями. Расследование этого преступления начиналось в Самарской области, но позже его передали в центральный аппарат СК РФ.

В начале апреля 2017 г. стало известно о задержании в рамках расследования данного уголовного дела четверых человек: Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника.

Расследование уголовного дела было закончено в конце прошлого года. Как сообщалось по этому поводу на сайте Генеральной прокуратуры России, по версии следствия в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды.

К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли двое его знакомых и другие лица.

Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину.

В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая ей и родственникам заражением ВИЧ-инфекцией.

А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер банды в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого участников ОПГ задержали.

По окончании следствия Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве, Роману Гореславцу в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство, а Вадиму Жесткову в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.

Уголовное дело поступило в областной суд и было зарегистрировано 24 декабря 2018 года. На следующий день дело передали судье Александру Павлову. 22 января прошли предварительные слушания. Затем начался судебный процесс.

Судя по графику заседаний, размещенному на сайте суда, уголовное дело рассматривалось очень динамично. Заседания шли почти каждый день. Только в марте состоялось 14 заседаний. Но 9 апреля, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, на стадии судебного следствия — во время представления доказательств стороной обвинения судья принял решение о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, решение о возврате дела было принято судьей для устранения препятствий его рассмотрения в связи с тем, что защитник одного из подсудимых ранее представлял интересы другого подследственного по этому же уголовному делу.

Прокуратура возражала против такого решения и сейчас готовит апелляционное представление. И если решение о передаче дела в прокуратуру отменят, то судебный процесс возобновится. Если нет, то прокуратура будет передавать уголовное дело для устранения препятствий его рассмотрения судом в СК РФ, где проводилось следствие. А после устранения препятствий дело будет снова возвращено в прокуратуру и в суд и его рассмотрение начнется сначала.