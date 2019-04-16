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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители региона могут оплачивать услуги по вывозу ТКО без комиссии

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "ЭкоСтройРесурс" заключил ряд соглашений, которые позволят жителям Самарской области оплачивать услуги по обращению с ТКО без комиссии, взимаемой платежными организациями при проведении платежей, сообщает пресс-служба компании.

Граждане, получающие заработную плату или пенсию на карту ПАО "Почта Банк", уже сейчас могут без комиссии оплачивать услуги регионального оператора через банкоматы ПАО "Почта Банк", в Почта Банк Онлайн, в Интернет-Банке "Почта Банк", а также через сотрудников отделений банка.

Со среды, 17 апреля, для потребителей станет доступна безкомиссионная оплата выставленных платежных квитанций через банкоматы и платежные терминалы ПАО "Сбербанк" с использованием счета или карты; через банкоматы и платежные терминалы ПАО "Сбербанк" с использованием наличных средств; через "Сбербанк-онлайн" или в мобильном приложении ПАО "Сбербанк", в том числе с использованием автоплатежа.

С 1 мая потребители смогут без комиссии оплатить услуги по обращению с ТКО на сайте Регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" www.ecostr.ru.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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