Самарские дороги начали мыть и пылесосить

В Самаре приступили к уборке дорог с помощью пылесосов и поливочно-моечной техники, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Новый этап уборки стартовал на тех магистралях, где подбор зимних накоплений, смета уже завершился. Подготовка к влажной уборке идет в ежедневном режиме - сначала очистка производится вакуум-подметальной и другой техникой, а также вручную. Особое внимание уделяется санитарному состоянию прилотковой части дорог и посадочных площадок остановок, в районе которых требуется максимальная аккуратность, чтобы во время мойки не забрызгать павильоны ожидания - их сейчас также усиленно приводят в порядок", - рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

В первую очередь отрабатываются дороги второй и третьей категорий с маршрутами общественного транспорта и подъездами к социальным учреждениям.

16 апреля генеральная уборка проводилась на улицах Красноармейской и Агибалова, сообщают в мэрии. К мойке подготовлены улицы Галактионовская, Фрунзе, Куйбышева, Некрасовская, Венцека, Максима Горького, Вилоновская, Шостаковича, Ярмарочная, Победы, Физкультурная, Краснодонская, Калинина, Воронежская, Земеца, Кабельная, Вятская, Солнечная, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Главная, Шоссейная, Фасадная, Аэродромная, Энтузиастов, Гагарина, Промышленности, Партизанская, Авроры, Лейтенанта Шмидта, Мичурина, Парижской Коммуны, Киевская, Клиническая. Мечникова, Красноглинское шоссе, Кряжское шоссе и многие другие - уже 129 улиц в Самаре сданы под мойку, работы начались.

Сейчас в две смены для приведения в порядок улиц и дорог задействовано около 300 рабочих и более 200 единиц спецтехники муниципального предприятия, в том числе 18 вакуум-подметальных машин и 16 поливочно-моечных. Также задействована ПУМ "Чистодор".

"Эта машина позволяет собирать больший объем мусора, пыли, грязи, остатков песка и гравия - ориентировочно, до 25 тонн за смену, это в четыре раза больше по сравнению с дорожными пылесосами. После механического подбора идет прямая загрузка с транспортера в кузов. Среди других преимуществ - оптимальный прижим щеточного оборудования. То есть функционально эта машина - больше чем просто дорожный пылесос", - пояснил начальник СДУ Железнодорожного района МП "Благоустройство" Иван Сурков.

В течение всего теплого сезона комплексная очистка будет проводиться и после дождей. Это объясняется тем, что пыль, частицы грунта с газонов частично попадают в ливневки, частично прибиваются в прилотковую часть - к бортовому камню.

Кроме того, будет рассмотрена возможность применения в дальнейшем специального шампуня. Напомним, он допускается только на дорогах, оборудованных ливневой канализацией, при этом химическое средство должно полностью смываться за два часа, если ранее дорожное полотно было увлажнено, а с сухого покрытия - за 20 минут.

Когда установится жаркая погода, для полива улиц и тротуаров выйдет дополнительная техника, в том числе и МП "Спецремстройзеленхоз".