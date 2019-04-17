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Финансы Экономика и бизнес

Аналитики "Открытие Брокер" сделали прогноз курса доллара к рублю

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"К середине торговой сессии 16 апреля на валютном рынке Московской биржи наблюдается умеренное ослабление рубля к основным мировым валютам. Доллар США прибавляет 0,15% до 64,4 руб. и котируется у отметки 64 руб. 35 коп., евро растет на 0,1% и торгуется по 72 руб. 70 коп. соответственно", - отмечает Тимур Нигматуллин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер".

Вблизи текущих ценовых уровней рубль можно считать относительно справедливо оцененным. При этом сформировавшийся в начале марта тренд на укрепление, по всей видимости, близок к своему исчерпанию. В частности, рубль уже практически полностью отыграл такие драйверы, как локальное снижение санкционных рисков после публикации законопроекта DASKA-2019 и сообщений об "усталости" Конгресса США от антироссийских санкций, сезонное сокращение внешних платежей и carry trade нерезидентов в ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний. Перечисленные играющие на стороне рубля факторы почти полностью отыграны и заложены в текущий курс. При этом дальнейшему укреплению отечественной валюты от текущих уровней мешает "бюджетное правило" Минфина РФ, который планомерно скупает с открытого рынка валюту на поступающие в бюджет средства от продажи нефти выше стоимости $40 за баррель.

Мы считаем, что переломным моментом на валютном рынке станет разрешение торгового спора между США и Китаем. Соответствующие переговоры близятся к завершению, администрация Трампа по слухам в СМИ идёт на существенные уступки, чтобы добиться заключения соглашения уже в ближайший месяц. Соответственно, момент соглашения совпадет с годовым минимумом по доллару немногим выше 61 руб., после чего можно рассчитывать на умеренный рост USD/RUB с последующим формированием "боковика". В среднем по году полагаем, что курс доллара к рублю будет составлять 65 рублей за доллар.

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