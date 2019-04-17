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Экология Общество

Самарская область представит свой опыт реализации социальных проектов на всероссийском экологическом форуме

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 апреля в Самаре состоялось заседание круглого стола общественного совета по экологии для подготовки к проведению первого всероссийского экологического форума проекта "Чистая страна", который состоится в Челябинске 19 апреля.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Открыл работу круглого стола координатор проекта "Чистая страна" в Самарской области Денис Волков, именно он будет представлять наш регион и делиться успешным опытом на предстоящем форуме о реализации социальных проектов, нацеленных на повышение экологического воспитания и вовлеченности в эко-волонтерство.

Собравшиеся выслушали ряд докладов, в том числе и выступление Алены Душковой — директора по социальным вопросам группы компаний "ЭкоВоз". Компания реализует множество социальных проектов, нацеленных на повышение экологической культуры населения Самарской области. Работа ведется с дошкольными учреждениями, общеобразовательными школьными учреждениями, высшими учебными заведениями и взрослыми слоями населения. Такие проекты, как "Экологическая азбука", "Школьная экологическая мозаика", "Школа — за раздельный сбор", "Добрые_крышечки_63", "Сады Победы", стали визитной карточкой нашей области. А учитывая интегрированные в них соревновательные элементы, вовлеченность участников показывает из года в год уверенный рост.

Проекты находятся в постоянном развитии. Например, в 2018 году в рамках проекта "Школа — за раздельный сбор" совместно с ТЮЗ "Дилижанс" поставлен первый экологический спектакль "Опасное приключение пакета на свалке". В настоящий момент разрабатывается мобильная версия постановки для ее демонстрации в отдаленных районах губернии.

Перечисленные проекты делают опыт Самарского региона по повышению экологической культуры и вовлеченности населения в эко-волонтерство уникальным. Опираясь на опыт группы компаний "ЭкоВоз", будет выработан ряд рекомендаций для участников первого всероссийского экологического форума проекта "Чистая страна".

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