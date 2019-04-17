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Преступления Происшествия

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту гибели маленькой девочки при падении с девятого этажа

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральным межрайонным следственным отделом по городу Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела полуторагодовалой девочки около дома на ул. Мира. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что ребенок погиб при падении из окна девятого этажа утром 16 апреля.

Как сообщили в следствии, уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, ребенок выпал из открытого окна квартиры в то время, когда родители находились дома", — отметили в следствии.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые".

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