В Тольятти возбудили уголовное дело по факту гибели маленькой девочки при падении с девятого этажа

Центральным межрайонным следственным отделом по городу Тольятти СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела полуторагодовалой девочки около дома на ул. Мира. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что ребенок погиб при падении из окна девятого этажа утром 16 апреля. Как сообщили в следствии, уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "По предварительным данным, ребенок выпал из открытого окна квартиры в то время, когда родители находились дома", — отметили в следствии. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые".