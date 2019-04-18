"Крылья Советов" оштрафовали на 70 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ "Крылья Советов"-"Рубин" принял решение оштрафовать самарский клуб на 70 тыс. руб., сообщает пресс-служба РФС.

Взыскания волжане получили за скандирование зрителями оскорбительных выражений, использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию и иные нарушения регламента.

Напомним, встреча команд прошла 12 апреля на "Самара Арене" и завершилась победой "Крыльев Советов" со счетом 1:0.