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Самарский парламент начал оптимизацию аппарата с сокращения правового управления

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Совет Самарской губернской думы рассмотрел вопрос об изменениях структуры и штатной численности аппарата думы, пишет "КоммерсантЪ".

Согласно пояснительной записке к проекту постановления губдумы, для повышения эффективности деятельности аппарата губдумы, в том числе в связи с проводимым сокращением штатной численности, предлагается оптимизировать структуру аппарата. Проектом поправок предлагается упразднить секретариат руководителя аппарата губдумы, преобразовать отдел по гражданской службе и кадрам в одноименное управление (с возложением функций по обеспечению работы наградной комиссии, приему деклараций депутатов, а также по поддержке работы постоянной комиссии думы по вопросам депутатской этики и информационной политике).

Также проект постановления предусматривает сокращение с пяти до трех числа структурных подразделений организационно-информационного управления, присоединив отдел по взаимодействию с представительными органами МСУ и общественностью, а также информационно-аналитический отдел к организационному отделу. В итоге организационно-информационное управление должно быть переименовано в организационное управление, а отдел документационного обеспечения в общий отдел.

Предлагается оптимизировать и правовое управление, преобразовав пять его отделов в три управления правового обеспечения, которые объединятся в главное управление правового обеспечения. А отдел бюджетного учета, отчетности и контроля согласно поправкам будет преобразован в одноименное управление.

По словам депутата Михаила Матвеева, основной спор касался сокращения численности правового управления с 21 человека до 17: "Юристы помогают с написанием законов, готовят пояснительные записки, справки по законодательным инициативам. По количеству законодательных инициатив, которые рассматриваются в Госдуме, самарская губдума находится на втором месте в России, а по количеству принятых законов — на первом месте. У меня сложилось впечатление, что идет перераспределение средств в пользу определенных лиц. Руководитель правового управления будет теперь руководителем главного управления — зарплата повышается. Из пяти начальников отдела двое перестают быть начальниками — снижение статуса и зарплаты и, возможно, увольнение. А трое из начальников отдела преобразовываются в начальников управлений, то есть зарплата повышается. Отдел бухгалтерии преобразовывается в финансовое управление — зарплата главбуху увеличивается. Сокращения в думе не приведут к существенной экономии, потому что одновременно происходит увеличение зарплаты определенных людей. Вопрос о том, чтобы посмотреть другие отделы, повис в воздухе".

Михаил Матвеев рассказал, что оказался единственным членом совета, который проголосовал против проекта: "Этот вопрос обсуждался больше часа. И практически все критиковали этот документ. А потом проголосовали "за".

Проект постановления предполагается рассмотреть и утвердить на ближайшем заседании думы 26 апреля.

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