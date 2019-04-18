Губдума предлагает запретить продажу энергетиков подросткам

Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы рассмотрел проект закона об ограничении продажи безалкогольных энергетических напитков.

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним, в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях на всей территории региона. За нарушение указанных ограничений предлагается установить административную ответственность.

"Комитет одобрил концепцию законопроекта и решил направить его для предложений и замечаний в правительство Самарской области, в прокуратуру Самарской области, Общественную палату Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области и в Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод", - сообщают в губдуме.

Также комитет одобрил концепцию законопроекта по запрету продажи "электронных систем доставки никотина" (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним. Этот документ также будет направлен для финальной корректировки во все необходимые инстанции.