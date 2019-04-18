Трое самарцев осуждены за разбойное нападение на мужчину

В Октябрьском районном суде Самары озвучили приговор трем местным жителям, которых обвиняли в разбойном нападении на мужчину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в конце сентября 2018 г. в ночное время на ул. Полевой злоумышленники напали на 45-летнего прохожего. По словам потерпевшего, трое неизвестных, угрожая похожим на нож предметом, похитили у него имущество и нанесли телесные повреждения. Добычей преступников стали золотая цепочка, кулон, денежные средства и банковские карты. Несмотря на темное время суток пострадавший запомнил приметы своих обидчиков и описал их полицейским.

Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали спустя несколько часов после обращения пострадавшего в полицию. Часть похищенного — золотой кулон — полицейские изъяли. Цепочку, как следовало из собранных сведений, злоумышленники успели продать. Вырученные и похищенные деньги, а также банковскую карту пострадавшего подозреваемые использовали для покупки различных товаров.

В отношении предполагаемых злоумышленников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Следователями отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре материалы дела с обвинительным заключением были переданы в Октябрьский районный суд Самары.

По результатам рассмотрения суд признал мужчин виновными в совершении преступления. Ранее неоднократно судимому 32-летнему самарцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, другим фигурантам — восемь месяцев лишения свободы.