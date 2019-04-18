В Самаре контактные опоры обработают покрытием, защищающим от расклейки объявлений

В ходе городского месячника по благоустройству специалисты самарского "ТТУ" наносят на контактные опоры вдоль проезжей части антивандальное покрытие, сообщает пресс-служба мэрии города.

Впервые такой способ сохранить эстетический вид опор и противодействовать расклейщикам незаконной рекламы был применен во время апрельского месячника в прошлом году. После того, как выполнена полная очистка столба от объявлений и краска подсохла, рабочие покрывают опоры специальным бесцветным химическим составом. Он образует тонкую прорезиненную пленку, на которую бумажные объявления закрепить будет гораздо сложнее — как клеем, так и скотчем. А в дальнейшем, если кому-то все-таки удастся разместить на опоре свои рекламные предложения, удаляются они легче и быстрее, следов почти не остается.

Только на балансе МП "ТТУ" числится более 8 тыс. опор. Из них 400 уже защищены специальным составом. В планах — привести в порядок 2,5 — 3 тысячи опор — это почти на треть больше, чем в прошлом году. Но если в предыдущий сезон в работу брали в основном те объекты, которые находятся на основных магистралях в центре города, гостевых маршрутах, то в текущем году будут охвачены и отдаленные территории, например, Безымянка. Вместе с тем, при необходимости антивандальное покрытие нанесут повторно и в центре. Особое внимание уделяется опорам, расположенным в многолюдных местах — на территориях близ железнодорожного вокзала, скверов, парков и других общественных пространств.

"Здесь опоры заклеиваются объявлениями гораздо чаще. А антивандальное покрытие выдерживает 15-20 механических очисток, после чего приходится наносить его снова. После завершения городского месячника по благоустройству работы не остановятся — они рассчитаны на весь теплый сезон. Предприятием закуплено 300 литров средства. По мере расходования будем докупать — в течение 5-7 дней все доставляется на наш склад", — сообщил директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

Сейчас в работе задействовано 60 человек из различных подразделений муниципального предприятия. Столбы смачивают водой, чистят красят и только потом наносят антивандальное покрытие на высоту до трех метров. Чтобы комплексно привести в порядок один объект, требуется 30-40 минут.