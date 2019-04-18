Сбербанк открыл более 1600 эскроу-счетов

Сбербанк провел собственную отраслевую конференцию по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений". На конференции обсуждались актуальные вопросы в сфере жилой недвижимости и первые результаты перехода на новую модель работы, обусловленную поправками в законодательство о долевом строительстве.

Уникальная конференция стала площадкой, на которой представители Сбербанка, органов власти и около 500 ведущих застройщиков России обменялись мнениями и обсудили перспективы рынка в связи с переходом на новую схему финансирования девелоперских проектов. Участники конференции получили уникальную возможность узнать о последних изменениях в законодательстве и механизмах дальнейшей работы девелоперов. Для всех желающих была организована онлайн-трансляция, к которой присоединилось более тысячи участников.

Руководители профильных подразделений Сбербанка в ходе выступлений и панельных дискуссий поделились первыми результатами работы и перспективами развития отрасли. Сбербанк, как лидер отрасли — на долю банка приходится более 60% всех расчетных счетов застройщиков — рассказал о первых итогах работы по новой модели. Банком открыто более 1600 счетов эскроу физических лиц, с октября 2018 года показатель вырос в 16 раз. Одобрено 111 сделок кредитования с эскроу на сумму 117,5 млрд руб. (на 29 марта сумма сделок составляла 102 млрд руб.) Топ-менеджеры Сбербанка рассказали о новых продуктовых предложениях для застройщиков — проектном финансировании жилья с применением счетов эскроу и кредитах под будущую прибыль действующих объектов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес":

"1 июля 2019 года вступят в силу поправки к закону о долевом строительстве, не позволяющие, за редкими исключениями, использовать средства дольщиков для финансирования строительных работ. Сегодня мы обсудили первые итоги работы и дальнейшие шаги по переходу отрасли на новую модель. Мы ожидаем, что потребность в банковском финансировании застройщиков в 2019 году вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составит 1,5 триллиона рублей. Что касается позиций Сбербанка, то сейчас мы занимаем порядка 38% доли рынка в финансировании жилья и планируем увеличить ее до 50%".