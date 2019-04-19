В Новокуйбышевске выбирают проект обустройства городского пляжа

В четверг, 18 апреля, в администрации Новокуйбышевска состоялось общественное обсуждение дизайн-проектов по благоустройству территории городского пляжа р. Волга, сообщает пресс-служба мэрии.

Доцент кафедры "Дизайн" Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета Анна Заславская рассказала, что студенты подготовили концептуальные решения по благоустройству пляжа с учётом особенностей территории. Инициативная группа студентов кафедры представила на суд общественности 10 эскизных предложения прибрежной территории пос. Гранный.

В качестве комплексного решения молодыми дизайнерами были предложены: минимальное вмешательство в ландшафт, зонирование территории (игровая, спортивная, прогулочная и др.), обустройство набережной, канатная дорога, смотровые площадки, душевые, летняя сцена, детские площадки, качели, спуски, арт-объекты, верёвочный парк, летние домики и многое другое. Дизайн-проекты учитывают и раздельный сбор мусора, и сохранение лесополосы, и затопляемость территории.

Слушатели внесли свои коррективы и предложения. Например, о том, что необходимо спортивные и детские площадки обустроить навесами, а пляж должен остаться совершенно бесплатным для жителей.

В ближайшее время после устранения замечаний дизайн-проекты будут вынесены на публичную оценку путем интернет-голосования. Окончательное решение будет принято на Инвестиционном совете при главе Новокуйбышевска в июне 2019 года. Лучший дизайн-проект будет предложен инвесторам в качестве основы для обустройства.

"Я беру под личный контроль это направление. Пляж необходимо сделать современным комфортным местом отдыха горожан всех возрастов. Конечно, за год — полтора мы не исправим ситуацию, но к 70-летию города пляж будет благоустроен", — пообещал глава города Владимир Фомин.