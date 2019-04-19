16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее им. Алабина покажут старинные предметы быта Бункер Сталина могут сделать федеральным музеем МЧС Галерея "Виктория" предлагает задать вопросы картинам Виктора Пивоварова В Самаре пройдет Ночь модерна В музее им. П.Алабина покажут уникальные фото о первом отряде космонавтов

Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина покажут старинные предметы быта

Читали: 12
Версия для печати

В четверг, 25 апреля, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится открытие выставки "Красная книга вещей". Эта экспозиция — своеобразный путеводитель по истории забытых предметов обихода, о происхождении которых знают немногие.

Посетителям предоставляется возможность узнать о сельском хозяйстве крестьян конца XIX — начала XX вв., познакомиться с тайнами женских и мужских ремесел, особенностями традиционного ведения домашнего хозяйства, рассмотреть малоизвестные элементы народных костюмов.

Основу экспозиции составят предметы из этнографической коллекции музея им. П. В. Алабина. Выставка состоит из пяти тематических блоков: предметы быта, сельскохозяйственный инвентарь, женские рукоделия, мужские ремесла и элементы традиционного костюма. Дополнит экспозиционный ряд серия фотографий со сценами из жизни крестьян XIX-начала XX века.

В некоторых предметах можно узнать "предков" современных бытовых вещей — например, тканые дорожки, предметы посуды и одежды. Другие же экспонаты выставки покажутся удивительными или непонятными, вызовут вопросы и догадки, так как исчезли из повседневной жизни (колодки для изготовления валенок, светец, туес, кочедык).

Мы уже не пользуемся этими вещами, однако они являются неотъемлемой частью истории жизни наших предков, историко-культурными артефактами, наделенными тайными смыслами и мифологическим значением. Например, прялка, сито, ступа помимо бытового назначения наделялись сверхъестественными свойствами и использовались в различных обрядах.

Цикл интерактивных экскурсий "Тайны предметов старины" раскроет секреты самых главных "помощников" человека, их значение в бытовой и магической сфере. Лекции и мастер-классы "Ожившие вещи" позволят узнать историю происхождения и бытования старинных предметов, ремесел, научиться прядению, ткачеству, набойке по ткани. В рамках обзорной экскурсии будет расшифрован "культурный код", смысл и назначение каждого экспоната "Красной книги вещей".

Выставка продлится до 31 июля и предназначена широкому кругу посетителей. Вход на открытие свободный, начало в 18:00.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5