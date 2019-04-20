"Крылья Советов" проиграли "Динамо" с минимальным счетом

В субботу, 20 апреля, в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Москве с минимальным счетом уступили "Динамо" — 0:1, сообщает официальный сайт клуба.

Единственный гол "Крылья Советов" пропустили на 67-й минуте. Вышедший на замену Кирилл Панченко получил мяч около штрафной, сместился вправо и нанес удар. Снаряд по пути попал в ногу Миралу Самарджичу и залетел в ворота Сергея Рыжикова.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 25 апреля. На "Самара Арене" волжане сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. Начало встречи — в 19:30.