16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" проиграли "Динамо" с минимальным счетом "Крылья Советов" до сих пор не рассчитались по зарплате с Андреем Тихоновым "Крылья Советов" оштрафованы на 70 тыс. рублей Александр Самедов вернулся к тренировкам после травмы Матч "Крыльев Советов" с "Динамо" рассудит Сергей Лапочкин

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Динамо" с минимальным счетом

МОСКВА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Фото: kc-camapa.ru

В субботу, 20 апреля, в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Москве с минимальным счетом уступили "Динамо" — 0:1, сообщает официальный сайт клуба.

Единственный гол "Крылья Советов" пропустили на 67-й минуте. Вышедший на замену Кирилл Панченко получил мяч около штрафной, сместился вправо и нанес удар. Снаряд по пути попал в ногу Миралу Самарджичу и залетел в ворота Сергея Рыжикова.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 25 апреля. На "Самара Арене" волжане сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. Начало встречи — в 19:30.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5