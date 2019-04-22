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Суды Происшествия

В Кинель-Черкассах будут судить двух подростков по обвинению в жестоком убийстве знакомого

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Отрадный СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем, без цели хищения (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2018 г. обвиняемые совместно со своим знакомым, находясь в одном из домов, расположенных по ул. 50 лет Советской власти с. Красная горка, распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого, ныне обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, нанесли потерпевшему не менее 37 ударов в область головы, шеи и туловища различными предметами, в том числе: лопатой и деревянной доской. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кинель-Черкасского района Самарской области для рассмотрения по существу", — отметили в следственном ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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