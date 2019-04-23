В Октябрьском районе освобожденные от гаражей участки отдадут под парковки

Администрация Октябрьского района Самары готовит проект создания муниципальных парковок на территориях, освобожденных от незаконных гаражей, пишет "Самарская газета".

Предполагается, что такие стоянки будут платными, но стоимость парковки будет ниже, чем на коммерческих площадках. Незащищенным категориям граждан, возможно, предоставят льготные места. Глава района Александр Кузнецов подчеркнул, что парковки будут создавать на территориях, которые одобрят жители.

"Опыт создания муниципальных парковок есть во многих городах России. Это неплохой способ хотя бы частично решить проблему нехватки мест для стоянки автомобилей. Основная задача таких парковок — не заработать деньги, а разгрузить от машин дворы и улицы. Мы не будем создавать стоянки в тех местах, где люди и так оставляют машины, не внося никакой платы. Планируем обустраивать парковки на пустующих участках, например освобожденных от гаражей", — пояснил Александр Кузнецов.

В районе намерены согласовать регламент по созданию муниципальных парковок с прокуратурой и советом депутатов к лету и сразу приступить к оборудованию стоянок. В планах начать с двух-трех площадок, затем распространить полученный опыт и на другие территории.