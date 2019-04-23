В Самаре завершился отопительный сезон

Во вторник, 23 апреля, в Самаре официально завершен отопительный сезон 2018-2019 гг., сообщает пресс-служба мэрии города.

Сразу после завершения отопительного сезона будет дан старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода 2019–2020 годов. Подготовка будет проводиться в соответствии с утвержденными постановлением администрации Самары мероприятиями.

В рамках данной работы в текущем году запланированы: подготовка 10261 жилого дома и 700 объектов социальной сферы (сферы образования, культуры, спорта), проведение ремонта 7,6 км тепловых сетей, 1,6 км ветхих сетей водопровода, 0,7 км ветхих сетей канализации, 20,5 км воздушных и кабельных линий.

Вышеуказанные мероприятия будут выполняться специализированными организациями. Срок выполнения работ определен — до 15 сентября 2019 года.

Для осуществления контроля за работами в департаменте городского хозяйства и экологии еженедельно будут проводиться заседания штаба по подготовке городского округа к работе в осенне-зимний период, в том числе с выездом на места производства ремонта инженерных коммуникаций. В состав штаба входят представители мэрии, ГЖИ, Управления Ростехнадзора по Самарской области, МП г. о. Самара "ГАТИ по благоустройству" и теплоснабжающих организаций. Первое организационное совещание будет проведено в конце мая — начале июня, то есть после гидравлических испытаний сетей. По их результатам составляется перечень объектов теплосетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье.