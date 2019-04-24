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Преступления Происшествия

В Волжском районе сотрудники полиции задержали мужчину, обналичившего 4 млн руб. от продажи наркотиков

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2018 г. сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Волжского района по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан 35-летний мужчина, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения общей массой 132,58 грамма. По данному факту было  возбуждено уголовное дело.

В рамках предварительного расследования сотрудники следственного отдела ОМВД России по Волжскому району выяснили, что подозреваемый с января по октябрь 2018 г. продавал наркотики за которые получал деньги на банковские карты. С целью придания правомерного пользования денежными средствами, мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а в последующем обналичивал. Таким образом, злоумышленник "отмыл" более 4 млн рублей.

В настоящее время в отношении мужчины СО ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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