Ночью в Куйбышевском районе отключат воду

На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой вода поступает в Куйбышевский район, произошел технологический сбой, сообщает пресс-служба "РКС-Самара". Специалисты компании провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы. Технические условия данного участка таковы, что ремонт можно провести только после полного отключения водовода. Поэтому замена стыкового соединения будет проводиться в ночь с 24 на 25 апреля.

На время работ на водоводе, с 22:00 24 апреля, от холодного водоснабжения в Куйбышевском районе будут отключены следующие здания:

ул. Бакинская 1-38, ул. Грозненская 4-69, Пугачевский тракт 16-66, ул. Фасадная 1-28, ул. Кишиневская 1-22, ул. Зеленая 5-25, ул. Нефтяников 4-49, ул. 40 лет Пионерии 4-23, ул. Стадионная 1-4, ул. Калининградская 1-52, Молодежный пер. 3-22, ул. Рижская 5-9, пер. Строителей 3-11, ул. Молдавская 3-22, Торговый пер. 3-28, ул. Медицинская 1-17.

"Работы планируется завершить утром 25 апреля. По окончании будет проведена промывка и обработка водовода. Жителям будут предоставлены бойлеры, адреса установки согласуются с администрацией района. Адреса можно уточнить на сайте samcomsys.ru в разделе "Диспетчерская" после 16:00. А также по круглосуточным телефонам диспетчерской службы 334-75-12; 336-86-51 и в социальной сети Твиттер (аккаунт @sks_rks). В течение дня жители могут сделать запас воды", — говорится в сообщении "РКС-Самара".