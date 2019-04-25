У жильцов ЖК "Рассвет" останется половина парковочного места на одну квартиру

ООО "Сервисно-строительная компания", ведущая строительство ЖК "Рассвет", получила одобрение своей заявки на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, что позволит компании сэкономить на парковках. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте мэрии Самары.

Просьбу компании поддержали 114 участников слушаний, одно отрицательное мнение поступило в письменной форме. Теперь, если городская администрация согласует это решение, вместо одного парковочного места на одну квартиру у жильцов ЖК "Рассвет" останется лишь полместа на квартиру.

Напомним, в настоящее время "Сервисно-строительная компания", аффилированная структурам "Виктор и Ко", ведет строительство двух 25-этажных домов за ТЦ "Московский" общей площадью 54,5 тыс. кв. метров. Площадь участка позволяет создать там продуманную и полноценную инфраструктуру, но очевидно застройщик хочет использовать как можно большую площадь непосредственно для строительства домов.