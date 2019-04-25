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Преступления Происшествия

В Чапаевске дома у молодой женщины нашли 48 свертков с наркотиками

ЧАПАЕВСК. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками отдела уголовного розыска О МВД России по Чапаевску в ходе обыска в квартире 22-летней безработной местной жительницы обнаружено и изъято 48 свертков с наркотиками, сообщает областная прокуратура.

Оперативные действия проводились правоохранителями 20 апреля в ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотиков. Результаты химического исследования подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством — карфентанилом, общей массой 31,37 грамма.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере). Соответствующее постановление следователя СО О МД России по г. Чапаевску признано законным городским надзорным ведомством.

Чапаевский городской суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования взят прокурором города на контроль.

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