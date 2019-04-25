Житель Чапаевска попал под суд за экстремистские посты "ВКонтакте"

Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 31-летнего местного жителя Алексея Степина, признанного виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на след Степина их сотрудники вышли во время оперативных мероприятий, когда было установлено, что он размещал материалы на странице одного из публичных сообществ социальной сети "Вконтакте" материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

18 декабря 2018 г. следственным отделом Управления в отношении Степина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ. По окончании следствия он предстал перед Чапаевским городским судом, который в апреле признал его виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.