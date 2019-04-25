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Пропавшая в Самаре 12-летняя девочка найдена

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, около 12 часов дня на страничке в ДПСО "Лиза Алерт" появилась запись о том, что пропавшая в Самаре накануне 12-летняя школьница найдена живой.

Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердил инфорг поиска из ДПСО "Лиза Алерт".
Сведений о том, где находилась все это время девочка и при каких обстоятельствах нашлась, пока нет.

Причины исчезновения школьницы пока неизвестны. Но в соцсетях появилась версия о том, что оно  могло быть связано с новой подростковой игрой "Пропади на сутки".

"В Таганроге точно такая же ситуация… ушла школьница из дома, без телефона. Ищут вторые сутки… говорят, у них какая-то новая игра "пропади на сутки ", - сообщила в обсуждениях поста об исчезновении девочки Ника Д.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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