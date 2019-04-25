Нетрезвая женщина по своей вине погибла в ДТП, а ее дочь взыскала моральный вред

Дочь женщины, погибшей под колесами грузовика в Красноярском районе, смогла через суд взыскать компенсацию морального вреда с собственника автомобиля — ООО "Самараавтотранс-2000". Необычность ситуации в том, что именно скончавшаяся была признана виновницей ДТП.

Как следует из документов Красноярского районного суда, трагедия произошла на 61 км автодороги Самара-Ульяновск. Женщина, будучи в нетрезвом состоянии, переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса полуприцепа Sсania с цистерной. Она скончалась на месте.

Дочь погибшей посчитала, что смерть матери принесла ей моральные страдания, которые оценила в 300 тыс. руб. и обратилась в районный суд.

В январе 2019 г. суд частично удовлетворил иск, снизив сумму до 80 тыс. рублей. При этом суд учел, что действия погибшей "являлись грубой неосторожностью", но ответчик, являясь владельцем источника повышенной опасности, должен возместить вред независимо от вины.

Суд сослался на статью 1100 Гражданского кодекса РФ, содержащей положение о недопустимости отказа в компенсации морального вреда в случае, если он причинен источником повышенной опасности жизни и здоровью гражданина, в том числе при отсутствии вины причинителя вреда.

"Самараавтотранс-2000" попытался обжаловать решение, но в апреле Самарский областной суд оставил его в силе.