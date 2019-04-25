Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" подготовило исследование, в котором оценило перспективы развития бизнеса Московской биржи. По мнению аналитиков, рост финансовых показателей, диверсификация бизнеса и стабильно высокие дивидендные выплаты будут способствовать росту стоимости акций биржи.

В исследовании отмечается, что Московская биржа — относительно молодая история на отечественном рынке акций. Биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции, оказывает депозитарные услуги (НРД), и по сути является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории РФ.

Параллельно диверсифицированная структура создаёт устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей (на них приходится более половины доходов эмитента), поскольку провал на одном направлении обычно компенсируется увеличением активности на другом. Собственно, это и есть основной бизнес Московской биржи, который из года в год стабильно растёт.

Процентные и комиссионные доходы Московской биржи

Источники: данные эмитента, расчёты "Открытие Брокер"

Другая часть совокупной выручки Московской биржи — процентные доходы — фактор, на который в первую очередь влияет уровень процентных ставок в финансовой системе. Во всяком случае, дно по процентным доходам уже, видимо, пройдено, тогда как комиссионные выплаты продолжат увеличиваться по мере роста активности инвесторов и планомерного развития отечественного фондового рынка. Поэтому период стагнации финансовых результатов Московской биржи, по мнению аналитиков, подошёл к концу. В ближайшее время основными драйверами должны остаться денежный рынок и депозитарные услуги.

Аналитики отдельно отметили, что эмитент стабильно и щедро делится прибылью с акционерами. По итогам 2017 и 2018 годов на дивиденды рекомендовано направить 89% консолидированной прибыли.

Дивидендные выплаты Московской биржи

Источники: данные эмитента, расчёты "Открытие Брокер"

По мнению специалистов управления анализа рынков, такая практика сохранится в дальнейшем.

"Таким образом, мы имеем растущую компанию с высокими дивидендами, акции которой с исторических максимумов 2017 года подешевели на треть. При этом вероятность того, что бумаги Московской биржи могут быть исключены из индекса MSCI Russia, из-за чего их агрессивно продавали во второй половине прошлого года, сейчас близка к нулю. Таким образом, в УАР полагают, что настало время подумать о покупке данных акций", — отмечают в "Открытии Брокер".

Идея: покупка акций Московской биржи (MOEX), среднесрочная цель — 115 руб. Потенциальная доходность — 25%.

Горизонт: 4-6 месяцев.

Полный текст доступен на сайте "Открытие Брокер".