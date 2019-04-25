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"Крылья Советов" потерпели поражение от "Урала"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: kc-camapa.ru

В матче 25-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена", собравшем 11203 зрителей, уступили "Уралу" из Екатеринбурга — 0:1, сообщает официальный сайт клуба.

Единственный гол гости забили на 61-й минуте. Тарас Бурлак в штрафной нарушил правила на Андрее Егорычеве, и арбитр указал на "точку". 11-метровый у "Урала" реализовал Эль-кабир.

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Урала" в матче 25-го тура РПЛ.

"Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно для нашего поражения", — отметил тренер.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 28 апреля. На выезде в Санкт-Петербурге самарцы сыграют с местным "Зенитом". Начало встречи — в 17:30 по самарскому времени.

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