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Суды Происшествия

В Самаре осудили водителя трамвая, сбившего женщину на пешеходном переходе

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Кировского районного суда водителю трамвая Галине К., признанной виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как указано в приговоре, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, действуя небрежно, вагоновожатая сбила женщину-пешехода, не уступив ей дорогу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие причинившие тяжкого вреда ее здоровью.

Представ по окончании следствия перед судом, водитель трамвая сообщила о согласии с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о постановлении приговора в особом порядке — без проведения судебного разбирательства, которое было удовлетворено.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе тот факт, что водитель добровольно приняла меры к возмещению потерпевшей морального вреда и перечислила ей 15 тыс. рублей. В итоге суд приговорил вагоновожатую к одному году ограничения свободы.

Также районный суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 500 тыс. руб. с МП "Трамвайно-троллейбусное управление", как с владельца трамвая — средства повышенной опасности.

Приговор был обжалован и апелляционная инстанция Самарского областного суда снизила сумму возмещения морального вреда до 300 тыс. рублей.

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