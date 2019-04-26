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ЖКХ и благоустройство Общество

Крайние меры были предприняты РКС-Самара в отношении должников

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом по адресу: ул. Советской Армии 238а, относится к современному жилому фонду, построен относительно недавно. Квартиры здесь недешевые, приобретаются не на последние деньги. Как правило, в таких домах отмечается довольно высокая платежная дисциплина, владельцы ответственно относятся к своим обязанностям. Но нет правил без исключения. Абоненты, проживающие в указанном доме, отличаются крайней недобросовестностью и упрямством в своем нежелании отплачивать уже потребленные услуги водоснабжения и водоотведения.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Ранее дом 238а вместе с домом 238в входил в ТСЖ "Современник". С 1 июля 2018 года абоненты перешли на прямые расчеты. На момент перехода ТСЖ задолжало "РКС-Самара" более 3 миллионов рублей. Какие только меры ни принимали в отношении ТСЖ-должника: включали громкоговорители, задействовали лазер, прислали сотни уведомлений. Но платежей с лета прошлого года от ТСЖ не было. Сейчас документы помимо привычных судебных инстанций, направлены в прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц по статье "Мошенничество".

Жильцы 62-х квартир дома 238а за 9 месяцев прямых расчетов с ресурсоснабжающей организацией накопили более 400 тысяч рублей долга. В марте все они получили уведомление о тампонировании — и дело сдвинулось с мертвой точки: 35 абонентов сразу нашли возможность оплатить долги. Часть пошли на контакт с "РКС-Самара", начали искать способы оплаты. В шести квартирах накануне 25 апреля была приостановлена услуга водоотведения. Теперь этим абонентам нужно будет оплатить не только долг, но и работу по устранению заглушки. Кроме того, если будет нанесен какой-то ущерб имуществу третьих лиц, то ответственность за это будет нести должник.

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