Дневник. Итоги Московского международного кинофестиваля 2019

Всю неделю специальный корреспондент "Волга Ньюс" смотрел в Москве фильмы из конкурсной программы ММКФ-2019 для того, чтобы рассказать, что стоит искать в афишах кинотеатров и на онлайн-платформах, а про что лучше даже не думать. Вчера на фестивале раздали награды самым интересным, на взгляд жюри и кинокритиков, картинам. Жюри возглавлял культовый корейский режиссер Ким Ки Дук.

Лучшим фильмом конкурсной программы Московского международного кинофестиваля стал "Тренинг личностного роста"(18+) Фархата Шарипова. Картина из Казахстана получила высшую награду фестиваля — "Золотого Святого Георгия".

Лента рассказывает о банковском служащем Канате, вынужденном выбирать между совестью и карьерой. На одной стороне его выбора — старый школьный друг Даник, добившийся больших высот и предлагающий Кану большую должность. На другой — возможность заявить на Даника как на потенциального подозреваемого в пропаже молодой девушки.

"Тренинг личностного роста" — атмосферный триллер с элементами драмы, способный составить отличную конкуренцию многочисленным детективам про пропавших девушек. Но Фархата Шарипова интересует, в первую очередь, морально-этические метания героя, его сомнения, и сила статуса. Он противопоставляет правила и деньги, народ и личность, успех и справедливость. При этом режиссер не забывает о художественной составляющей картины — грамотно делает акценты, дает подсказки зрителям, создает гнетущую атмосферу. "Тренинг личностного роста" сразу стал фаворитом фестиваля.

ММКФ стремится поддерживать отечественное региональное кино и работы режиссеров стран ближнего зарубежья. Так, в прошлом году высшую награду получил якутский фильм "Царь-птица". В этом году от Якутии в программе принимала участие картина "Надо мною солнце на садится"(12+).

На пресс-конференции киновед Кирилл Разлогов отметил, что второй раз подряд членам жюри будет достаточно сложно выбирать победителем якутского режиссера. Но добрый и оптимистичный фильм "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой получил в этом году "Приз зрительских симпатий" и награду от сети продвижения азиатского кино NETPAC.

"Серебряные Георгии" разлетелись по всему миру. За лучшую режиссуру приз уехал к Валерио Мастандреа в Италию за драму "Она смеется"(18+). Это большая победа для Валерио Мастендреа, обладателя двух венецианских львов, но за свои актерские работы. Как режиссер полнометражного фильма, итальянец выступал впервые.

Специальный приз жюри в этом году завоевала китайская лента "Жизнь морских обитателей"(18+). Режиссера Чжан Чи можно назвать китайским Дэвидом Линчем. Загадочная, атмосферная, яркая и напряженная драма рассказывает об актере-фотографе, который приехал на небольшой китайский остров в поисках пропавшей жены.

В Иран уехала награда за лучшее исполнение женской роли. Соха Ниасти сыграла студентку в ленте "Моя жизнь на втором курсе"(16+).

"Серебряный Георгий" за лучшую мужскую роль был присужден финскому актеру Томми Корпела за роль писателя в творческом кризисе в фильме "Пустота"(18+). В специальной программе ММКФ документального кино победителем стала лента из Норвегии "Потому что мы мужики"(18+). Фильм уже ехал на фестиваль со знаменем "Лучший документальный фильм Норвегии", поэтому его победу можно считать предсказуемой.

В другой специальной программе конкурса кинофестиваля короткометражного кино победила французская лента "Тигр"(18+) про двух девушек подростков, принявших фатальное решение.

Приз жюри российской кинокритики "Белый слон" и спонсорскую награду получил страшный фильм "День субботний"(18+) Мостафы Сарвар Фаруки. Маленькие "Белые слоны" уехали к режиссерам "Импровизаторов"(18+) и "Пустоты".

Приз международного жюри Федерации киноклубов "Колючий взгляд" достался латышско-германскому фильму "Отец ночь"(18+) и российской картине "Воскресенье"(18+). Приз жюри ФИПРЕССИ завоевала комедийная драма "Медовый месяц в Згеже" (16+).

После завершения фестиваля можно сказать, что главным событием ММКФ 2019 стал приезд Рэйфа Файнса и презентация его фильма "Нуреев.Белый ворон". Хотя больший ажиотаж и вызвал предпоказ "Мстителей", но, видимо, большинство все-таки смирилось с возможностью спокойно посмотреть ленту на пять дней позже.

Из новшеств фестиваля в этом году — включение программы сериалов вне конкурса.

Пока большинство фильмов, представленных на ММКФ-2019, не получили прокатные удостоверения. Но есть серьезные шансы увидеть в Самаре такие ленты, как "Воскресенье" и "Тренинг личностного роста". Остальные фильмы можно будет поймать в онлайн-кинотеатрах, и отметим, что все победители фестиваля явно этого стоят.

Подробнее о каждом дне фестиваля можно почитать в Дневниках Московского международного кинофестиваля.