Следствие: причину смерти Лины Сторожевой установить невозможно

Следствием получены результаты судебно-медицинской экспертизы, из которых следует, что установить причину смерти Лины Сторожевой не представилось возможным, в связи с гнилостными изменениями. Об этом сообщила изданию пресс-секретарь регионального СУ СК Елена Шкаева и добавила, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в конце марта на козырьке подъезда одной из многоэтажек на ул. Черемшанской был обнаружен труп 34-летней жительницы подъезда, без вести пропавшей в середине октября. Все это время основной версией правоохранителей был суицид, якобы женщина выбросилась из окна, расположенного на лестничной площадке одного из верхних этажей подъезда.

При этом в ответе на запрос "Волга Ньюс" Сторожева называется "потерпевшей". Узнать подробности расследования в пресс-службе СУ СК по Самарской области не удалось.

"Когда причина смерти не установлена, это для следствия сложная ситуация, — прокомментировал адвокат Валерий Лапицкий. — Сейчас для полноты расследования проводятся следственные действия, чтобы найти основания для вынесения решения о приостановлении или прекращении за отсутствием состава преступления. Впрочем, если таки было совершено убийство, шансы на его раскрытие еще остаются".