16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство Фрунзенского моста уйдет около 5 тыс. кубометров бетона Капремонтом участка от ул. Ветлянской до Кировского моста займется "Самаратрансстрой" В Тольятти хотят построить новую железнодорожную станцию в районе ТРК "Парк Хаус" Компания "Обход Тольятти" подала документы для концессии по Климовскому мосту В Лопатино появится безопасная трасса

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт ул. Фрунзе планируется завершить в начале следующей недели

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 570
Версия для печати

В настоящее время в Самаре в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наращиваются темпы и объемы ремонта большими "картами".

"В связи с тем, что накануне прошел дождь, график работ подрядных и субподрядных организаций был оперативно скорректирован. Поскольку из-за погодных условий укладка асфальтобетона нежелательна, был сделан акцент на другие виды работ: установку люков колодцев на высотную отметку будущего нового покрытия проезжей части, фрезерование изношенного слоя, очистку участка - подготовку к предстоящей укладке смеси", - пояснил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ г.о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Так, в ночь на 14 мая в историческом центре города на ул. Фрунзе субподрядчик ООО "НПФ "XXI Век" задействовал фрезу - техника стартовала от Филармонии. Рабочие срезают от борта до борта старое покрытие на глубину 5 см. Образовавшийся асфальтобетонный гранулят сдается на базу МП г.о. Самара "Благоустройство" и в дальнейшем, как правило, используется для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе грунтовых. За ночную смену, согласно плану, справились с разбором покрытия на площади 4 тыс. кв. м. Общая площадь ремонта на участке составит порядка 19 тыс.ч кв. м. Его протяженность - около 2 км.

В ближайшее время приступят к работе на инженерных коммуникациях: люки смотровых колодцев необходимо поднять на нужную высоту. Затем предстоят очистка отфрезерованного отрезка дороги и розлив битума. Асфальтобетонную смесь планируется начать завозить в ночь на субботу. С асфальтированием (свежий слой будет той же толщины, что и удаленный) специалисты намерены справиться к началу следующей недели, сообщает городская администрация.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2