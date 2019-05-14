Ремонт ул. Фрунзе планируется завершить в начале следующей недели

В настоящее время в Самаре в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наращиваются темпы и объемы ремонта большими "картами".

"В связи с тем, что накануне прошел дождь, график работ подрядных и субподрядных организаций был оперативно скорректирован. Поскольку из-за погодных условий укладка асфальтобетона нежелательна, был сделан акцент на другие виды работ: установку люков колодцев на высотную отметку будущего нового покрытия проезжей части, фрезерование изношенного слоя, очистку участка - подготовку к предстоящей укладке смеси", - пояснил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ г.о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.



Так, в ночь на 14 мая в историческом центре города на ул. Фрунзе субподрядчик ООО "НПФ "XXI Век" задействовал фрезу - техника стартовала от Филармонии. Рабочие срезают от борта до борта старое покрытие на глубину 5 см. Образовавшийся асфальтобетонный гранулят сдается на базу МП г.о. Самара "Благоустройство" и в дальнейшем, как правило, используется для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе грунтовых. За ночную смену, согласно плану, справились с разбором покрытия на площади 4 тыс. кв. м. Общая площадь ремонта на участке составит порядка 19 тыс.ч кв. м. Его протяженность - около 2 км.



В ближайшее время приступят к работе на инженерных коммуникациях: люки смотровых колодцев необходимо поднять на нужную высоту. Затем предстоят очистка отфрезерованного отрезка дороги и розлив битума. Асфальтобетонную смесь планируется начать завозить в ночь на субботу. С асфальтированием (свежий слой будет той же толщины, что и удаленный) специалисты намерены справиться к началу следующей недели, сообщает городская администрация.



