Самарцы выступили за сохранение рынка у ТЦ "МИКО"

Эскизный проект планировки территории, прилегающей к ТЦ "МИКО" на ул. Чернореченской, прошел общественные обсуждения.

Напомним, здесь предлагается обустроить торговые ряды для пенсионеров, разбить дополнительные газоны и цветники, посадить можжевельник и живые изгороди. Кроме того, заасфальтируют проезды и тротуары (или выложат плитку), появятся бетонные ограничители парковки.

В обсуждениях участвовали 12 человек. Жители интересовались устройством парковки у торгового центра. Самарцы высказывались за сохранение рынка "МИКО". Директор ООО "Камелия" Юрий Чечин не согласился с тем, что торговые павильоны его организации попадают в охранную зону ЛЭП, потому как в таком случае придется их сносить.

В итоге администрация Ленинского района приняла эскиз проекта территории, прилегающей к ТЦ "МИКО", и согласилась рассмотреть возможность устройства парковки между торговым центром и охранной зоной ЛЭП на ул. Клинической/Чернореченской.