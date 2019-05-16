В Тольятти осудили обвиняемого в хищении 27 млн руб., найденного по ботинку

В суде Автозаводского района Тольятти под председательством судьи Татьяны Выбойщик огласили приговор Ширину Сулейманову. Его признали виновным в грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, потерпевшим по этому делу прошел 39-летний бухгалтер компании "Эста Констракшен". На него напали ранним утром 27 августа 2016 г. в подъезде дома № 13 на ул. 70 лет Октября. Трое неизвестных, похожих на уроженцев Кавказа, силой забрали у офис-менеджера рюкзак, в котором находились ноутбук, документы (паспорт и вид на жительство), а также 27 млн руб. наличными.

После налета на месте преступления остались бейсболка и красный мокасин с золотистой пряжкой. Ботинок направили на экспертизу ДНК. А через два года выяснилось, что идентичный генетический профиль принадлежит жителю Ростовской области, информацию о котором внесли в базу в 2017 году. Тогда у мужчины, проходившего по уголовному делу о фальшивомонетничестве, изъяли слюну, а данные ДНК сохранили.

В начале ноября 2018 г. оперативники из Тольятти задержали подозреваемого в Мытищах. Оказалось, что именно он убегал с места происшествия в Самаре с сумкой, в которой были деньги.

Как сообщали ранее в областной полиции, подозреваемый признался в ограблении. На похищенные деньги он купил новую иномарку, одежду и деликатесы.

Сразу после задержания мужчину отправили под стражу. В декабре 2018 г. уголовное дело о разбое по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ передали в Автозаводский районный суд Тольятти.

Суд переквалифицировал обвинение на п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья") и приговорил Сулейманова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего и взыскал в качестве возмещения материального ущерба более 27 млн рублей.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудники полиции продолжают искать других участников нападения. Уголовное дело в отношении неизвестных лиц выделено в отдельное производство.