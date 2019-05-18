В Струковском саду состоялся фестиваль "Самарское знамя"

В Самаре 18 мая в Струковском саду прошел международный фестиваль "Самарское знамя", посвященный участию жителей губернии в русско-турецкой войне 1876-78 гг. и освободительном движении балканских народов.

В 2017 г. копию знамени освятили в Богоявленском соборе Москвы на мощах покровителя Самары — святителя Алексия, после чего полотно передали на авиабазу Хмеймим в Сирии.

В 2019 г. фестиваль проходит не менее масштабно. В нем принимает участие делегация Болгарии: представители военно-исторических клубов, общественных движений, артисты и журналисты.

"Мы вспоминаем события, когда жители мирных Волжских берегов отправились в Болгарию. Некоторые были ранены, не вернулись, но оказали поддержку братскому народу, — отметил председатель оргкомитета фестиваля, заместитель председателя правительства области Александр Фетисов. — Для нас очень важно, что болгарский народ искренне относится к славной совместной истории — а значит, и к нашему славянскому братству. Мы ощущаем себя центром той дружбы, которую не разрушить никакой исторической ложью".

Члены болгарской делегации поблагодарили самарцев за сохранение исторической памяти.

"Самарское знамя для нас — это святыня, символ нашего славянского братства: болгары и россияне вместе плечом к плечу сражались против турок и одержали победу, — говорит секретарь Национального совета Национального Движения Русофили Эмил Миланов. — Встреча на Самарской земле глубоко символична. Здесь мы чувствуем себя братьями, сопричастными общему празднику освобождения".

Идейный вдохновитель фестиваля — самарский писатель Алексей Солоницын, автор романа "Самарское знамя".

"Народная дипломатия выше любой власти, — подчеркнул писатель. — Никто не заставлял жителей провинциального города ехать на Балканы. Но они читали газеты и не могли стерпеть того, что там творится. Мы должны гордиться тем, что у нашего города есть такое знамя".

Центральным событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция событий русско-турецкой войны. В ней приняли участие более 80 человек. Это члены болгарского национального движения "Традиция", представители военно-исторических клубов Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Орла.

В Струковском саду они воссоздали момент передачи Самарского знамени третьей дружине болгарского ополчения в лагере близ румынского города Плоешти. В роли командующего ополчением генерала Николая Столетова выступил руководитель движения "Традиция" Ивайло Танчев. Вместе с единомышленниками он проводит до 80 исторических реконструкций в год.

"Самарское знамя — это наша святыня. Оно вело болгарских солдат в боях за Стара-Загору, Шейново, Шипку — где практически родилась третья Болгарская держава", — рассказывает Танчев.

После вручения знамени зрители увидели реконструкцию битвы при Стара-Загоре, состоявшуюся в июле 1877 года. В битве против войск Сулеймана-паши участвовали части русской армии под командованием генерала Гурко и отряды болгарского ополчения.

"Это первой бой, в котором болгарское ополчение, а вместе с ним и Самарское знамя, получили боевое крещение. Болгары показали себя настоящими героями, достойными нести святыню. В бою погибли пять знаменосцев, но знамя было вынесено с поля боя", — рассказывает руководитель Самарского военно-исторического клуба Андрей Гончаров.

"Наш клуб реконструирует Самарский 147-й пехотный полк русской императорской армии. Как и Самарское знамя, полк является своеобразным символом Самары, важной частью ее истории. Поэтому, получив приглашение участвовать в этом фестивале, мы с радостью согласились, — рассказывает руководитель военно-исторического клуба "Слава Отечеству" Алексей Мещеряков. — Мы, наконец, встретились с нашими друзьями из болгарского движения "Традиция". В последний раз мы виделись в 2005 году на реконструкции битвы под Аустерлицем. Сегодня мы с радостью принимаем их у нас в гостях".

Горожане приходили на фестиваль семьями. Галина и Андрей Гражданкины наблюдали за реконструкцией вместе с детьми. "Это уникальное событие в истории нашего города, о котором, к сожалению, мало кто знает. Я думаю, его нужно отмечать более массово, наравне с Днем города, чтобы самарцы знали и гордились поступками своих земляков", — поделилась Галина Гражданкина.

Помимо исторической реконструкции, зрители смогли познакомиться с работой госпиталя времен русско-турецкой войны, поучаствовать в изготовлении кукол и оберегов, а также взять уроки народных танцев.

Начался фестиваль "Самарское знамя" с молебна в Иверском монастыре.